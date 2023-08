Für die Rolle durch dick und dünn: Das gefährliche Spiel der Stars mit dem Jo-Jo-Effekt

Cillian Murphy ist von Haus aus kein Schwergewicht. Für seine Rolle in „Oppenheimer“ musste der schlanke Ire dennoch viele Kilos abnehmen. Murphy bestätigte in der New York Times: „Ich liebe es, mit vollem Körpereinsatz zu spielen und musste für die Rolle ziemlich viel Gewicht verlieren. Oppenheimer hatte eine sehr ausgeprägte Gestalt und Silhouette.“ Die Dreharbeiten seien hart gewesen, er musste mit wenig Schlaf auskommen und hatte gar keine Zeit, an Essen zu denken.