Sandra Bullock trauert um Lebensgefährten: Bryan Randall mit 57 Jahren verstorben

Der Fotograf hatte seine Erkrankung an ALS vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Randall und Bullock waren rund acht Jahre ein Paar. Er sei die „Liebe meines Lebens“ gewesen, sagte die Oscar-Preisträgerin einmal.

Los Angeles – Der US-amerikanische Fotograf Bryan Randall, langjähriger Partner von Schauspielerin Sandra Bullock, ist tot. Er sei am Samstag nach einem dreijährigen Kampf gegen ALS gestorben, gab seine Familie am Montag in einer Mitteilung bekannt. Er habe sich „früh“ dafür entschieden, seine Erkrankung geheim zu halten, zitierten US-Medien. Randall wurde 57 Jahre alt. Die unheilbare Krankheit myotrophe Lateralsklerose (ALS) führt zu zerstörten Nerven und fortschreitender Muskellähmung.