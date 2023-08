Heftiger Streit über Tiroler Bodenpolitik entbrannt

Nach der scharfen Rüge des Verfassungsgerichtshofs („EU-widrig“) im Zusammenhang mit der Schenkung von Tiroler Klostergründen an die bayerische Benediktinerabtei Ettal spricht Liste-Fritz-Klubobmann Markus Sint von einem ÖVP-Totalflop bei Bodenpolitik. „Mit dem Tiroler Grundverkehr betreibt die ÖVP nämlich seit Jahrzehnten Klientelpolitik in Reinkultur. Eine ,Mia-sein-mia‘-Politik, die festlegt, wer in Tirol Bauer sein darf und wer nicht, wer landwirtschaftlichen Grund erwerben darf und wer nicht.“ Besonders krass falle das dann aus, wenn die ÖVP die Tiroler Gemeinden beim landwirtschaftlichen Grunderwerb schwer benachteilige.