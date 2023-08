Versilbert wird, was geht

Der Fall in Brixen zeigt: Jede Möglichkeit, Tiroler Grund und Boden lukrativ zu versilbern, wird von Grundeigentümern und Investoren auch genutzt. Moral – fehl am Platz! Unterm Strich entsteht die nächste Luxus-Wohnanlage. Und an luxuriösen Quartieren mangelt es in Tirol nicht, an leistbarem Wohnraum für Durchschnittsfamilien schon.