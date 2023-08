„Only Murders in the Building“ startet mit richtig großen Nummern in die dritte Staffel

Die Krimi-Comedy „Only Murders in the Building“ geht weiter – neu im Kreis der Verdächtigen: Meryl Streep.

Innsbruck – Disney macht Theater: Berichterstattende werden „höflichst“ gebeten, „von Spoilern und detaillierten Angaben zur Handlung abzusehen“ – so steht es in kräftigem Rot im E-Mail, das zu den neuen Folgen der Serie „Only Murders in the Building“ weiterleitet. Ein zweites Spoiler-Verbot – gleiches Rot, aber ungleich fetter gesetzte Lettern – gilt für den jeweiligen Premierentag der neuen Episoden. Erst nach 18 Uhr dürfen Geheimnisse gelüftet werden. Für die Folgen eins und zwei der dritten Staffel ist das heute.