Bilder vom Schwazer Stadtfest: Tausende feierten bei freiem Eintritt

Schwaz – Obwohl alles darauf hindeutete, dass das größte Stadtfest im Inntal bei strömendem Regen stattfinden muss, zeigte sich das Wetter am Samstag gnädig und über 8400 Gäste feierten ein regelrechtes Spektakel in der Silberstadt. Das Publikum brachte seine schönsten Regenschirme mit und feierte bis spät in die Nacht. Letztlich blieb der große Regen aus und unter Motto „Regen ist nur nasses Konfetti” trotzen die SchwazerInnen dem vereinzelten Nieseln, feierten ausgelassen zu Musik für jeden Geschmack.