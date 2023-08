Kolumbien beendete die WM-Reise von Überraschungsteam Jamaika

Melbourne – Kolumbiens Fußballerinnen sind erstmals bei einer Weltmeisterschaft ins Viertelfinale eingezogen. 1:0 (0:0) siegten die „Cafeteras“ am Dienstag vor 27.706 Zuschauerinnen und Zuschauern in Melbourne gegen Überraschungsteam Jamaika. Ein Tor von Kapitänin Catalina Usme in der 51. Minute besiegelte das Achtelfinal-Aus der einsatzfreudigen „Reggae Girlz“. In der Runde der letzten acht Teams spielt Kolumbien am Samstag in Sydney gegen England um den Einzug ins Halbfinale.