Minus 25-Prozent-Pickerl und Rabattmarkerln bei Spar in Zukunft auch digital

Innsbruck, Wien – Mit einer neuen App können Kunden der Supermarktkette Spar in Zukunft digital und automatisch auf Rabattmarkerl, Gutscheine, Prospekte und Flyer zugreifen. Auch Rechnungen lassen sich abrufen. Spar verspricht Datensparsamkeit, so sollen keine persönliche Daten wie Name, Adresse und Geburtsdatum verlangt werden. Ab sofort lässt sich die App kostenlos im App Store und auf Google Play downloaden.