Wasserstoff-Explosion in der Steiermark: Pyhrnautobahn gesperrt

Lebring – Die Pyhrnautobahn (A9) zwischen den Abfahrten Leibnitz und Wildon in der Steiermark ist laut ÖAMTC und Polizei Dienstagmittag für den kompletten Verkehr in beide Richtungen gesperrt worden. Es bestehe Explosionsgefahr. Herbert Putz vom Bereichsfeuerwehrverband Leibnitz bestätigte die Gefahr in unmittelbarer Nähe befindlichen Gewerbepark Lebring und sagte, dass es bereits eine Explosion gegeben habe und dabei eine Person verletzt wurde.