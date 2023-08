„Heißester je gemessener Monat“: Ein Wetterrekord jagt den nächsten

Auch wenn das angesichts der aktuellen Temperaturen schnell vergessen wird: In Österreich war der Juli 2023 ebenfalls einer der wärmsten in der Messgeschichte. Er brachte eine relativ lange Hitzewelle. Am heißesten war es am 11. Juli mit einem Höchstwert von 37,7 Grad in Bludenz in Vorarlberg.

In Europa stiegen und steigen die Temperaturen fast doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt: In den vergangenen fünf Jahren war es nach Angaben von Copernicus in Europa durchschnittlich 2,2 Grad wärmer als in der vorindustriellen Zeit, weltweit waren es 1,2 Grad. So starke Hitzewellen wie im Juli in Südeuropa wären ohne den vom Menschen gemachten Klimawandel so gut wie unmöglich.