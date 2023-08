Land Cruiser fürs Gelände neu aufgebaut

Innsbruck – Sein Stern ging 1951 auf: Es ist das erste Jahr des Land Cruiser, damals noch unter dem Kürzel BJ. Seine Aufgabe: maximale Geländetauglichkeit. Davon ließen sich weltweit immer mehr Nutzer überzeugen, und das in mehr als 170 Ländern. In den vergangenen 72 Jahren verkaufte Toyota von den verschiedenen Land-Cruiser-Karosserievarianten laut Firmenangaben mehr als 11,3 Millionen Einheiten.

Nun haben die Japaner eine neue Generation vorgestellt – sie soll im Laufe des nächsten Jahres bei uns in den Handel kommen. Erstmals basiert sie auf der Konzernplattform GA-F. Trotz des neuen technischen Unterbaus bleibt der Land Cruiser dem Stabilität und Robustheit versprechenden Leiterrahmenkonzept treu. Mit GA-F soll der 4,92 Meter lange Wagen aber so geländegängig sein wie noch nie, wie Toyota in Aussicht stellt. Und nebenbei dürfte das Fahrverhalten besser sein, denn die Karosserie- und Rahmensteifigkeit erhöht sich laut Unternehmen um 30 Prozent. „All dies verbessert Ansprechverhalten, Handling und Fahrkomfort“, heißt es eigens dazu von Seiten Toyotas anlässlich der Enthüllung vor wenigen Tagen. Nicht zu verachten: Der Federweg ist dank einer neuen Radaufhängung größer. Wer sich die ersten Bilder des neuen Modells ansieht, erkennt sofort ein üppiges Maß an Bodenfreiheit und reichlich Offroad-Optik, vermittelt durch den Rundum- Unterfahrschutz und die Kunststoffbeplankung entlang der Radhäuser und der Seitenschweller. Zum ersten Mal, so Toyota, kommen beim Land Cruiser entkoppelbare vordere Stabilisatoren zum Einsatz. Die Adaptierung obliegt dem Fahrer, der damit auf die jeweilige Bodenbeschaffenheit adäquat reagieren kann.