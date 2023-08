65-Jähriger bei Unfall mit E-Bike in Aschau verletzt: Zweitbeteiligter gesucht

Aschau – Ein 65-Jähriger hat sich am Dienstag bei einem E-Bike-Unfall in Aschau am Kopf und am Knie verletzt. Der Mann streifte gegen 12.30 Uhr auf einem Radweg einen anderen Radfahrer. Dieser kümmerte sich um den verletzten 65-Jährigen und fuhr anschließend weiter, ohne Daten auszutauschen.