Mit ihm ging ein ganz großer Löwe: Haller Unikat Helmut Siber ist tot

Der Mittelfeldspieler wurde beim SV Hall groß, spielte von 1964–1968 mit der legendären Achse Wolny-Redl-Siber bei der SPG Wattens/Wacker vor, ehe ein plötzlicher Wechsel zu den Kickers Offenbach (1. Liga GER) erfolgte. In den 70er-Jahren (Meister-Saison 72/73) kehrte er nochmals heim, ehe er seine Karriere bei den Haller Löwen als Spieler und in anderen Ämtern (natürlich auch als Trainer) über viele, viele Jahren ausklingen ließ. „Sein Metier war auch das Toreschießen. Er war ein Feinmechaniker im Fußball. Er hat einen angeschaut und sofort gewusst, ob der kicken kann“, erinnert sich Ali Ropic, der in Hall unter Trainer Siber debütieren durfte, über dessen Auge und Geradlinigkeit.