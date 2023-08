83-Jähriger stürzte bei Nauders über Abhang: Enkel fand Verletzten

Als am Dienstag ein 83-Jähriger nicht nach Hause kam, machten sich seine Angehörigen aus der Schweiz auf die Suche nach ihm. Der Enkel entdeckte zuerst das Auto des Mannes neben der B185. Dann hörte er die Hilfeschreie aus dem Wald.

Nauders – Ein Schweizer wurde am Dienstag zum Retter – für seinen eigenen Großvater. Der Mann hatte sich mit weiteren Angehörigen auf die Suche nach dem 83-Jährigen gemacht, nachdem dieser nicht nach Hause gekommen und auch telefonisch nicht erreichbar gewesen war.

Der ältere Mann fuhr am Dienstagnachmittag auf der Martinsbruckerstraße (B185) von Nauders aus talwärts. Bei Kehre 4 hielt er in einer Ausweiche an, stellte sein Auto ab und ging zu einem Fußsteig im Wald. Laut Polizei dürfte der 83-Jährige dann das Gleichgewicht verloren haben. Er stürzte – sich mehrfach überschlagend – den etwa 30 Grad steilen Abhang hinunter. Zwischen Bäumen blieb er verletzt liegen.