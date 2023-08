Versuchte Vergewaltigung: Frau nahe des Gardasees von 37-Jährigem erschlagen

Am Wochenende wurde eine 61-Jährige in einem Park in Rovereto überwältigt und von ihrem Peiniger so heftig verprügelt, dass sie ihren Verletzungen erlag. In Italien ist jetzt eine Debatte ausgebrochen, ob die Tat verhindert werden hätte können. Denn der mutmaßliche Täter war den Behörden kein Unbekannter.