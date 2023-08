50 Jahre, ein Versprechen: Caritas Tirol sammelt wieder für Afrika

Vor 50 Jahren startete die Caritas der Diözese Innsbruck ihre erste Sommersammlung: Auslöser war die große Dürrekatastrophe in der Sahelzone. Seither sprudeln mit Tiroler Hilfe viele Brunnen in Afrika und spenden Leben.

Hawa wurde in einfache Verhältnisse geboren. Ihre Familie hat, wie so viele in der Region, mit landwirtschaftlicher Arbeit ihr Auslangen gefunden. Doch klimatische Veränderungen und politische Unruhen machen der Bevölkerung zu schaffen.

„Solche Erfolgsgeschichten werden durch die großzügige Hilfe zahlreicher Tirolerinnen und Tiroler ermöglicht. Für die ausdauernde Unterstützung seit nunmehr 50 Jahren, möchte ich mich von Herzen bedanken“, so Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb.„Wir sehen uns nach wie vor in der Verantwortung, gegen den Hunger in der Welt zu kämpfen und so wird auch heuer am 15. August die Caritas-Kirchensammlung in ganz Tirol stattfinden. Helfen Sie uns helfen. Danke.“