Suchaktion im Stubaital: 72-jähriger Schwammerlsucher tot aufgefunden

Neustift – Seit Dienstagnachmittag war ein 72-jähriger Einheimischer abgängig. Der Mann war im Gebiet der Tschangelair Alm auf Schwammerlsuche. Angehörige des Mannes hatten am Abend Alarm geschlagen. Sofort wurde eine Suchaktion nach dem Mann gestartet, berichtet die Polizei. Am frühen Mittwochnachmittag wurde der Mann tot aufgefunden.

Im Einsatz standen die örtliche Bergrettung, Hundeführer und die Alpinpolizei. In der Nacht wurde der Einsatz ergebnislos abgebrochen.

Mittwochfrüh wurde erneut gesucht. Am Nachmittag fanden die Einsatzkräfte den Toten in der Nähe der Tschangelair Alm. Er dürfte in steilem Gelände abgestürzt sein. (TT.com)