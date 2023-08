Mehr als 50 Verletzte: Gigantische Explosion auf Fabriksgelände nahe Moskau

Moskau – Bei einer Explosion auf einem Fabrikgelände nahe Moskau sind Dutzende Menschen verletzt worden. "52 Menschen haben medizinische Hilfe gesucht," sagte der Gouverneur der Hauptstadtregion, Andrej Worobjow, am Mittwoch im Staats-TV. Zu den Ursachen könne er sich nicht äußern. Es seien Ermittlungen eingeleitet worden. Nach seinen Angaben ereignete sich die Explosion in einem Lager für Pyrotechnik in der rund 60 Kilometer nordöstlich von Moskau gelegenen Stadt Sergijew Possad.

📽️ Video | Explosion in der Nähe von Moskau

Das Lager sei von einer privaten Firma auf dem Gelände einer Fabrik angemietet worden, die optische Geräte herstelle, sagte er dem Sender Rossija 24 nach einem Besuch vor Ort. Laut der Stadtverwaltung wurden mindestens 20 Wohngebäude und zwei Schulen von der Wucht der Explosion erschüttert.

Videoaufnahmen in den Online-Netzwerken zeigen einen Flammenball am Horizont, gefolgt von einer Druckwelle, welche die Fenster mehrerer Gebäude bersten lassen. Auf vom Fernsehen veröffentlichte Aufnahmen war eine große Rauchsäule zu sehen, die hinter einer Reihe mehrstöckiger Gebäude in den Himmel steigt.

Sechs Schwerverletzte

Nach Angaben von Gouverneur Worobjow liegen sechs der Verletzten mit schweren Verbrennungen und Schädeltrauma auf der Intensivstation. Andere hätten leichtere Verbrennungen und Prellungen erlitten. Das zuständige Ermittlungskomitee teilte mit, die genaue Zahl der Verletzten und die Brandursache würden derzeit überprüft. Es seien Ermittlungen wegen "Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften" eingeleitet worden. Derzeit sei die Feuerwehr dabei, den Brand zu löschen.

📽️ Video | Dutzende Verletzte bei Explosion

Ende Juli/Anfang August war die russische Hauptstadt mit dem Wolkenkratzerviertel Moskwa City binnen drei Tagen zweimal Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Mehrere Drohnen wurden nach russischen Angaben abgeschossen. Allerdings wurde auch die Fassade eines Glasturms getroffen.

Die Millionenmetropole war bereits zuvor mehrfach Ziel von Drohnenangriffen, die allerdings in keinem Verhältnis stehen zu den massenhaften Attacken Russlands in seinem - nunmehr 17 Monate dauernden - zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Moskau beschießt auch die Hauptstadt Kiew immer wieder mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Es gab in Kiew Tote, Verletzte und massive Schäden.

Wie der von Russland eingesetzte Verwaltungschef in der Region Donezk, Denis Puschilin, auf Telegram mitteilte, ist ein Kind durch einen ukrainischen Artillerie-Treffer auf ein zweistöckiges Gebäude in der Stadt Donezk getötet worden. Zudem seien zwei weitere Menschen verletzt worden, berichtete Puschilin. Nach russischen Angaben wird die Region täglich unter Feuer genommen. Die Region Donezk mit der gleichnamigen Hauptstadt im Osten der Ukraine wurde seit 2014 von pro-russischen Separatisten beherrscht und vergangenes Jahr von Russland annektiert. (APA/AFP/Reuters)