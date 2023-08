Gut zu wissen: So kann man durch Organspende Leben retten

Wenn Menschen schwer erkranken, hilft in manchen Fällen nur eine Organtransplantation, um ihre Lebensqualität zu verbessern oder ihnen gar das Leben zu retten. Die Regelungen für eine Organspende sind je nach Land unterschiedlich, in Österreich gilt die Widerspruchsregelung. Was das bedeutet und wer für eine Organspende überhaupt infrage kommt, lesen Sie hier.