USA verhängen neue Sanktionen gegen Belarus

Drei Jahre nach der gewaltsamen Niederschlagung der Massenproteste in Belarus durch Machthaber Alexander Lukaschenko haben die USA weitere Sanktionen gegen das Land verhängt. Geschäftsbeziehungen mit der staatlichen Fluggesellschaft Belavia werden unter Strafe gestellt. Zudem werde 101 belarussischen Beamten, Richtern sowie weiteren für die Untergrabung der Demokratie Verantwortlichen die Einreise verweigert, teilte das Außenministerium in Washington am Mittwoch mit.