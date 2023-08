Bedarf an Kinderbetreuung? 26 Tiroler Kommunen ließen Meldefrist verstreichen

34 Gemeinden ließen Landes-Frist für gesetzliche Bedarfserhebung verstreichen, acht davon meldeten jedoch nach. WKÖ-Boss Mahrer in Kritik.

Innsbruck – Über die Gründe kann derzeit bestenfalls spekuliert werden. Fakt ist: Auch Tage nach Ablauf jener Frist, welche das Land den 277 Tiroler Gemeinden gesetzt hatte, um ihren künftigen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in den Dörfern, Märkten und Städten zu melden, herrschte bis Dienstag dieser Woche in 26 Fällen lediglich eines: Funkstille.