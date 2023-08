Flämmarbeiten lösten Glimmbrand an Hausfassade in Umhausen aus

Umhausen – Ein Glimmbrand an einer Hausfassade führte am Mittwoch zu einem Feuerwehreinsatz in Umhausen. Das Wohnhaus wird gerade umgebaut. Am Vormittag wurde die Terrasse des zweiten Stocks abgedichtet. Dabei führten Mitarbeiter auch Flämmarbeiten durch. Unbemerkt dürfte dabei ein kleiner Glimmbrand in der Außenfassade entstanden sein.