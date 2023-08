Supergroup „My Ugly Clementine“ veröffentlicht mit „The Good Life“ neues Album

„My Ugly Clementine“ ist inzwischen ein Trio, morgen kommt das zweite Album. In „The Good Life“ kracht’s oft, die Harmonie aber überwiegt.

Innsbruck – So einen Auftritt gab es selbst bei „Willkommen Österreich“ noch nicht: Drei Flitzerinnen stürmten Anfang Mai die Bühne und ließen nicht nur die beiden Moderatoren und Gast Gedeon Burkhard mit Fragezeichen im Gesicht zurück. Warum die Band My Ugly Clementine (vermeintlich) blankzog, verstand erst, wer sich später ihr Video „Feet Up“ reinzog. Darin stellen die Musikerinnen „Erlesenes“ aus der Musikvideogeschichte der späten 1990er nach – und da gehört ein bisschen Nacktsein eben dazu. Zumindest wenn es nach Blink 182 („What’s My Age Again?“) geht.