„Fördert Homosexualität“: Der Libanon und Kuwait verbannen „Barbie“ aus den Kinos

Beirut, Kuwait-Stadt – Der Libanon und Kuwait verbannen den Blockbuster „Barbie“ aus den Kinos. Der Film fördere „Homosexualität und Geschlechtsumwandlung“ und widerspreche „den Werten des Glaubens und der Moral“, da er die Bedeutung der Familie herabsetze, so die Begründung des libanesischen Kulturministers Mohammad Mortadahat am Mittwoch. Das Verbot in Kuwait folgte am Donnerstag, um die „öffentliche Moral und die sozialen Traditionen“ zu schützen, wie die staatliche Nachrichtenagentur mitteilte.