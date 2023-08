„Medaille gehört meiner Familie“: Tirolerin Schweinberger fuhr sensationell zu Bronze

Glasgow – Die Groß-Weltmeisterschaft fast aller Rad-Sparten in Glasgow (SCO) entwickelt sich für Österreich zum Erfolgsprodukt: Nach den beiden Goldmedaillen durch Valentina Höll und die Silzerin Mona Mitterwallner gab es durch die Tirolerin Christina Schweinberger am Donnerstag die nächste Medaille.

Die 26-jährige Jenbacherin raste im 36,4 Kilometer langen Zeitfahren überraschend auf den dritten Rang und schnappte sich mit Bronze ihre erste Medaille bei einem Großereignis. „Es ist unglaublich, ich habe jede Sekunde am Podium genossen. Diese Medaille gehört meiner Familie daheim, ich freue mich mega“, so Schweinberger, die um zwei Sekunden vor der viertplatzierten Britin Anna Henderson blieb. „Es lief viel besser als erwartet. Ab Kilometer 20 habe ich gemerkt, die Power ist noch da, jetzt muss ich durchziehen, das könnte etwas Großes werden.“

Am Ende gab es für Österreich die nächste Straßenrad-Medaille bei den Damen nach dem sensationellen Olympia-Triumph durch Anna Kiesenhofer in Tokio 2021. Die Niederösterreicherin kam am Donnerstag auf den 15. Rang. Schweinberger hatte 1:12,95 Minuten Rückstand auf die siegreiche US-Amerikanerin Chloé Dygert. Silber mit 5,67 Sekunden dahinter ging an die Australierin Grace Brown.