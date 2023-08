Chill & Jump am Achensee, Holi Festival und Botanica: Das ist am Wochenende los in Tirol

Auch dieses Wochenende wird es in Tirol nicht langweilig. Zahlreiche Veranstaltungen stehen wieder an, von Konzerten und Theater über Feiern für Jung und Alt ist wohl für jeden etwas dabei. Unsere Tipps für das Wochenende gibt es hier im Überblick.

📅 FREITAG (11. August)

➤ Chill & Jump #Achensee: Diesen Freitag wird es am Achensee ab 18.00 Uhr spektakulär, wenn sich einige der besten Klippenspringer, wie zum Beispiel Red Bull Cliff Diver Alain Kohl, vom Hochsteg in Pertisau stürzen. Auch die Freerunner der 4 Elements sowie die Nightshow der Cliff Diver mit Final Jump unterhalten an diesem Abend mit ihren beeindruckenden Schrauben und Salti. Gute Musik, Gaumenfreuden und leckerere Cocktail runden das Event perfekt ab. Weitere Infos gibt es HIER.

Spektakuläre Sprünge sind dieses Wochenende am Achensee zu beobachten. © Tourismusverband Achensee

➤ Stabat mater – Konzert in Innsbruck: Liebe, Schmerz, Frömmigkeit: Davon wird am Freitagabend in der Jesuitenkirche gesungen. Für Untermalung sorgt eine sparsame Orchestrierung von beeindruckender Intensität in dunklem Moll. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Kabarett "Ein Bargespräch" in Innsbruck: Weder gut noch böse, nicht moralisch und nicht unmoralisch und auf keinen Fall korrumpierbar: Das ist Peter Alexander (nicht der berühmte). Er ist Anfang 50 und startet noch einmal einen letzten Versuch, im Leben Fuß zu fassen. Wie erfrischend und lebensbejahend ein durchschnittlicher Lebensentwurf sein kann, erfahren Sie um 18 Uhr in der AK Seehof. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ "SummaTreff" – zusammen mit den Kirchbichler Vereinen: Perfektes Sommerfeeling diesen Freitag ab 19 Uhr in Kirchbichl vor der Volksschule! Für Speis, Trank und Musik – auch das Tanzbein darf geschwungen werden – ist gesorgt.

➤ Sommertheater Kitzbühel: "Like you" - Wahrheit oder Lüge?: Heutzutage lernt sich fast jedes zweite Paar über Online-Dating-Apps kennen. Was man allerdings auf solch einer App über sich preisgibt, welche Erfahrungen man beim ersten Date macht und wie man herausfindet, ob das Gegenüber überhaupt zu einem passt – all diese Fragen werden in einer charmanten Komödie aufgefasst und mit viel Humor und Heiterkeit präsentiert. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Sommerliche Klänge im Paznaun: Eine Vielzahl an Platzkonzerten mit heimischen Musikkapellen finden während des Sommers in der Region Paznaun statt. Hier kann man lebendige Tradition, beeindruckende Klänge sowie ein vielfältiges kulinarisches Programm erleben und genießen. Diesen Freitag spielt die Musikkapelle See im Musikpavillon See um 20.15 Uhr. Weitere Infos gibt es HIER.

📅FREITAG bis SAMSTAG (11. August bis 12. August)

➤ JUZIopenair in Strass im Zillertal: Von 10. bis 12. August verspricht das JUZIopenair am Festgelände in Strass bereits zum 24. Mal ein absolutes Stimmungsfeuerwerk. Mit attraktivem Rahmenprogramm und dem Konzert der jungen Zillertaler ist ein spektakuläres Ereignis sicher. Weitere Infos gibt es HIER.

Die Jungen Zillertaler geben auch dieses Jahr wieder Gas. © die Jungen Zillertaler

➤ La Guitarra Erl: Das internationale Gitarrenfestival im Festspielhaus Erl beginnt zwar schon am Donnerstag, doch auch der Freitag und Samstag haben einiges zu bieten. Die Musik überschreitet Kontinente und Genres, ein musikalisches Erlebnis ist garantiert. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Botanica in Innsbruck: Im Zuge des "Alles Gute"-Festivals gibt es im Botanischen Garten der Universität Innsbruck am Freitag und Samstag ein vielfältiges Programm. Das Sommerfest bietet Familiennachmittage, zwei verschiedene Bühnen mit Bands und DJs auf der Hauptbühne sowie einem mehr akustischen Programm im Glashaus, diverse Workshops und Wissenswertes über den Botanischen Garten. Weitere Infos gibt es HIER.

Unterhaltsamer Sommerspaß im Botanischen Garten. © Veranstalter

📅 FREITAG bis SONNTAG (11. August bis 13. August)

➤ Zirkusfestival in den Swarovski Kristallwelten mit dem Circus-Theater Roncalli: Sommerprogramm vom Feinsten gibt es im Garten der Swarovski Kristallwelten. Unter dem Motto "Let's Celebrate" vereinen dort Artist*innen Malerei, Musik und Artistik zu herausragender Zirkuskunst. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Open Air Kino im Zeughaus in Innsbruck: Den ganzen August begleitet das Open Air Kino die Abende des Sommers. Lauter spannende, romantische, witzige oder auch kulturreiche Filme werden auf der Leinwand gezeigt und laden zu einem fantastischen Filmerlebnis ein. Der neue Kinohit "Barbie" wird beispielsweise demnächst im Kino unter den Sternen gezeigt. Weitere Infos gibt es HIER und HIER.

📅 SAMSTAG (12. August)

➤ HOLI Festival Innsbruck: Auch dieses Jahr findet im Olympiastadion in Innsbruck das farbenfrohe HOLI Festival statt. Neben der klassischen Mainstage gibt es zusätzlich einen DnB Floor. Weitere Infos gibt es HIER.

Ein farbenfrohes Fest. © Veranstalter

➤ Völser Monatsmarkt: Von 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr wird diesen Samstag wieder der Völser Monatsmarkt abgehalten. Am Vorplatz der Volksschule werden frische und regionale Produkte, Schmankerln und Spezialitäten angeboten.

➤ "360° Cellissimo", Abschlusskonzert der Meisterkurse in Seefeld: Im Zuge der Musiktage Seefeld 2023, die dieses Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum feiern, kommen Sie diesen Samstag in den Genuss, die Klassik-Stars von morgen hautnah zu erleben. Eintritt frei. Weitere Infos gibt es HIER.

➤TT-Café Frühstückstour 2023 in Schwaz: Diesen Samstag findet die TT-Café Frühstückstour 2023 in Schwaz am Stadtgalerien Vorplatz statt. Spannende Interviews, gute Musik und ein leckeres Frühstück sind auch dieses Mal wieder zu erwarten. Weitere Infos gibt es HIER.

➤Vomper Marktfest: Musikalische Unterhaltung, kulinarische Spezialitäten, Kinderprogramm, Tanzflächen und vieles mehr gibt es am Vomper Marktfest ab 16.00 Uhr am Dorfplatz. Weitere Infos gibt es HIER.

📅 SONNTAG (13. August)

➤ Fest am Berg in Jerzens: An der Mittelstation der Hochzeiger Bergahnen findet ab 11.00 Uhr das jährliche Sommerfest statt. Von einem Bungee-Trampolin bis Downhillspaß mit Zirben-Carts ist ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein geboten. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Streetline in Innsbruck: Der Club der Motorsportfreunde Tirol lädt am Sonntag ab 9.00Uhr zur Streetline im Fahrtechnik Zentrum Zenzenhof ein. Geboten wird neben Autos aus allen Fahrzeugkategorien auch Kinderunterhaltung, Driftshows und vieles mehr. Für Verpflegung ist durch Food-Trucks gesorgt. Wer möchte, kann auch sein eigenes Auto ausstellen. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Offenes Atelier am Sonntag in Innsbruck: Im Ferdiandeum gibt es diesen Sonntag die Gelegenheit, kreativ zu werden. Jung und Alt kann sich von den Ausstellungsstücken inspirieren lassen und danach die Ideen in eigene Kunstwerke umsetzen. Weitere Infos gibt es HIER.