Gut zu wissen: Diese Hausmittel helfen gegen lästige Fruchtfliegen

Innsbruck – So banal es klingt, manchmal reicht regelmäßiges Lüften schon aus, um die nervigen Insekten wieder aus der Wohnung zu bekommen. Sollte das jedoch nicht ausreichen, gibt es einige andere Mittel und Wege, die Lage in den Griff und die Fruchtfliegen aus dem Haus zu bekommen.

Es gibt mehr als 3000 Arten von Fruchtfliegen weltweit, von denen ca. 50 in unseren Breitengraden leben. Sie kommen fast überall vor, sind meist zwei Millimeter lang und können in Wildarten und Kulturfolger unterteilt werden. Die Fruchtfliegen, die wir in der Küche antreffen, sind Kulturfolger. Sie haben sich an die Lebensgewohnheiten der Menschen angepasst und leben oft in der Nähe von Gebäuden.