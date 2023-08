Hollywoodstreik: Drehbuchautoren und Studios wollen weiter verhandeln

Los Angeles – Über 100 Tage dauert der Streik der US-Drehbuchautoren an, nun geht es zurück an den Verhandlungstisch. Für Freitag sei ein Treffen zwischen Vertretern der Writers Guild of America (WGA) mit Vertretern der Film- und Fernsehproduzenten (Alliance of Motion Picture and Television Producers/AMPTP) geplant, teilte die WGA am Donnerstag ihren Mitgliedern mit. Sie wollten einen "fairen Deal" für die Autoren aushandeln, hieß es in der Mitteilung.