Güterzug mit Gefahrengut im Gotthard-Basistunnel entgleist: Sperre bis Mittwoch

Bern – Am Donnerstagmittag ist im Gotthard-Basistunnel in der Schweiz ein Güterzug entgleist. Einige Wagen enthielten gefährliche Güter, die jedoch nicht ausliefen. Verletzt wurde niemand. Der Tunnel bleibt bis kommenden Mittwoch gesperrt. Die Personenzüge zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin werden nach Angaben der SBB wenn möglich über die Gotthard-Bergstrecke umgeleitet. Dies verlängert die Reisezeiten um rund eine Stunde. Auch Zugausfälle sind laut SBB möglich.

Die SBB teilten am Abend mit, dass der Gotthard-Basistunnel bis mindestens Mittwoch, 16. August 24 Uhr gesperrt bleibe. Am Freitag werde es an einer Medienkonferenz in Bellinzona weitere Informationen geben.

Massiver Schaden, Ursache noch unbekannt

"Der Schaden ist beträchtlich", sagte SBB-Sprecherin Roberta Trevisan am Abend gegenüber der Tagesschau der italienischsprachigen Schweiz RSI. Es sei jedoch noch zu früh, um eine Bewertung vorzunehmen und über mögliche Ursachen zu sprechen. Was den Personenverkehr betrifft, so empfiehlt die Sprecherin Reisenden, sich vor der Fahrt durch den Gotthard zu informieren.

Fachleute untersuchten indes die Schadstelle und prüften mögliche Schäden an Fahrbahn und Fahrleitung. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) sei aufgeboten worden, hieß es weiter.

Bekannt war bis am Nachmittag, dass Wagen eines Richtung Norden fahrenden Güterzuges bei der Multifunktionsstelle Faido entgleisten. Am frühen Abend teilte die Kantonspolizei Tessin mit, es seien mehrere Waggons entgleist, von denen einige gefährliche Güter enthielten. Diese seien jedoch nicht ausgelaufen und hätten keine Gefahr dargestellt. Es sei niemand verletzt worden. Am Rollmaterial und an der Infrastruktur sei erheblicher Schaden entstanden. (APA/sda)