Zahl der Toten bei Feuer auf Hawaii steigt weiter

Nach den verheerenden Busch- und Waldbränden auf der Insel Maui ist die Zahl der Todesopfer auf 53 angestiegen. Dies gab der Bezirk Maui im US-Bundesstaat Hawaii am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) bekannt. Am Mittwochabend hatten die Behörden von 36 Toten gesprochen. Die 17 weiteren Opfer seien am Donnerstag gefunden geworden. Die Lösch- und Rettungsarbeiten dauerten an.