Gehälter-Debatte für FPÖ ein Dämpfer, nicht mehr

Alle eines Sinnes, alle hinter ihm. Ein unumstrittener Herbert Kickl an der Spitze. So präsentierten sich die Freiheitlichen lange Zeit. Immerhin hat er die Partei auf 30 Prozent Zuspruch, damit Platz 1 in den Umfragen gebracht. Beim Geld hörte sich die Parteifreundschaft nun aber auf. Den FPÖ-Granden Marlene Svazek und Manfred Haimbuchner missfiel Kickls Nulllohnrunden-Vorgabe, sie sagten das auch öffentlich.