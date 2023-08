Traditioneller Blumencorso: Kirchberg liegt am Dienstag wieder im Blütenmeer

Kirchberg i. T. – Der 15. August steht im Brixental auch heuer wieder ganz im Zeichen des Blumencorso. Seit über 30 Jahren findet die Veranstaltung in Kirchberg statt und erfreut sich großer Beliebtheit. Es werden an die 8000 Besucher erwartet.

Schon traditionell startet der Umzug zu Mariä Himmelfahrt um 15.15 Uhr beim Gaisberglift in Richtung Ortszentrum. Mit insgesamt 351.600 Dahlien, Nelken, Gerbera und Sonnenblumen verziert, fahren 25 Autos, Oldtimer und Traktoren ins Zentrum von Kirchberg. Gestaltet sind die Wägen mit unterschiedlichsten Kunstwerken, die das aktuelle Tagesgeschehen in den Vordergrund rücken oder fantasievolle Figuren in Szene setzen.