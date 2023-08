Alkohol-Kanister aus Haller Firma gestohlen: Frau auf frischer Tat ertappt

Hall – Immer wieder verschwanden in den vergangenen zwei Wochen Fünf-Liter-Kanister mit Alkohol aus einer Firma in Hall. Mitarbeiter behielten deshalb die Büros und ganz besonders die Lagerräume im Blick. Am Donnerstag wurde nun eine 42-Jährige ertappt. Die Mitarbeiter beobachteten nicht nur, wie die Ersatzreinigungskraft einen Diebstahl beging, die Tat wurde laut Polizei auch mit einer Wildkamera aufgezeichnet.