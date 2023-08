Verletzte nach Erdbeben der Stärke 5,2 in der Südtürkei

Der Schwerpunkt des Bebens lag den Angaben zufolge in der Provinz Malatya.

Istanbul – Rund sechs Monate nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien hat in der Südtürkei erneut die Erde gebebt. Mindestens 23 Menschen seien verletzt worden, schrieb Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Donnerstagabend auf Twitter. Die meisten Verletzungen seien durch Stürze oder Sprünge aus großer Höhe entstanden.