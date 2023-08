TT-Tourentipp in den Lienzer Dolomiten: Ein anspruchsvolles Finale

Von der Dolomitenhütte in Osttirol führt der TT-Wandertipp in den Lienzer Dolomiten über die Karlsbader Hütte zuerst auf die Laserzwand und später zur Schöttnerspitze (2617 m).

Tristach – Ich erinnere mich noch genau: Als Kind durfte ich mit meiner Mama des Öfteren auf der Karlsbader Hütte und am Laserzsee in den Lienzer Dolomiten sein, um dort auf meinen Papa zu warten. Nicht etwa, weil er unserem Schritt hinauf zur Hütte nicht folgen konnte. Im Gegenteil: Mein Papa war uns immer um einiges voraus. Er hing nämlich längst in luftiger und schwindelerregender Höhe in irgendeiner Felswand – beim Klettern. Auf der Karlsbader Hütte war für alle wieder der gemeinsame Treffpunkt.