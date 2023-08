Hype um eine Plastikpuppe: Warum Barbie weltweit begeistert

Innsbruck – Für Alexander Wurzenrainer, Sprecher der Tiroler Kinos, kommt es ein wenig überraschend. „Klein, mittel und groß gehen in den ,Barbie‘-Film. Dass der so gut läuft, hätte ich mir nicht gedacht“, sagt er in der dritten Woche, seit die Verfilmung der Plastik-Puppe angelaufen ist. Für ihn ein Indiz, dass viele Leute angesichts realer Krisen im Kino Spaß suchen würden.