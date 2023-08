Rettungsheli im Einsatz: Motorrad und Auto kollidierten in Ehrwald

Ehrwald – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 8.20 Uhr in Ehrwald. Bei der Einfahrt zum Parkplatz am Golfino stießen ein Auto und ein Motorrad zusammen. Laut ersten Informationen soll der Motorradlenker schwer verletzt worden sein. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Murnau gebracht.