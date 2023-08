Das Haus, das Tausende Geschichten hütet: So wohnt die Kundlerin Susanne Sieberer

Die Kundlerin Susanne Sieberer lebt in einem Haus, das einst ein traditionsreiches Gasthaus und später eine zwielichtige Disco war. Ihr Herz schlägt für Altes, über ihre Schwelle kommen bis auf Herd und Kaffeemaschine keine neuen Dinge.

Vielleicht würde das TT-Team noch immer am gemütlichen Esstisch von Susanne Sieberer bei einer Tasse Kaffee sitzen und fasziniert ihren Geschichten lauschen. „Genau dort, wo wir jetzt stehen, war einst der Gastraum und später in den 80er-Jahren eine verruchte Disco, die ‚Alter Sünder‘ geheißen hat“, erzählt die Kundlerin. „Und was da wirklich alles abgegangen ist, das weiß vielleicht nur noch der Boden“, sagt sie grinsend und tritt leicht auf den massiven, doppelt gebrannten Klinkerboden.