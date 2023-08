Schwer im Gesicht verletzt: 74-Jährige beim Aussteigen aus Lift in Going gestürzt

Going – Gemeinsam mit ihrer Enkelin fuhr eine 74-jährige Deutsche am Freitagnachmittag mit dem Lift auf den Astberg. Unmittelbar vor dem Ausstieg an der Bergstation öffnete sie den Rückhaltebügel des Vierer-Sessels. Dabei verlor sie laut Polizei vermutlich das Gleichgewicht, kippte nach vorne und stürzte etwa 1,5 Meter weit auf den Betonboden der Liftstation.