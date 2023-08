Opferzahl bei Feuer auf Hawaii steigt weiter

Die Zahl der Toten nach den verheerenden Busch- und Waldbränden auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii ist auf 67 gestiegen. Das teilte der Bezirk Maui am späten Freitagabend (Ortszeit) mit. Die Löscharbeiten auf der Insel dauerten an. Auf Maui und der Nachbarinsel Hawaii waren am Dienstag mehrere Feuer ausgebrochen, die von starken Winden schnell vergrößert wurden.