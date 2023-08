Bundesjugendvertretung sieht junge Menschen vergessen

Am heutigen internationalen Tag der Jugend hat die Bundesjugendvertretung (BJV) auf das sinkende Vertrauen junger Menschen in die Politik hingewiesen. Themen, die Jugendliche betreffen, hätten in der Politik "keine hohe Priorität", sagte Sabir Ansari, einer von vier Vorsitzenden der BJV, gegenüber der APA, "auf junge Menschen wird vergessen". Die BJV appellierte, die Sorgen rund um die Themen Wohnen, Klima, Pensionssystem und psychische Gesundheit ernst zu nehmen.