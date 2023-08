„Der kaukasische Kreidekreis“: Weitermachen, wo Brecht aufhört

Salzburg – Im Salzburger Festspielsommer herrschen in den Fächern Oper und Konzert Pomp und Trara, mit entsprechendem Promi-Auflauf in den berühmten Spielstätten der Hofstallgasse. Das Schauspiel führt vergleichsweise ein Schattendasein, wenn man den zum Event hochgezüchteten „Jedermann“ einmal ausklammert.

Heuer läuft es besser: Die Theaterfassung von Michael Hanekes Film „Liebe (Amour)“ in der Regie von Karin Henkel darf als geglückt betrachtet werden. Und mit großem Interesse blickt man an der Salzach einer weiteren Schauspielpremiere am heutigen Samstag entgegen: jener von Bertolt Brechts „Der kaukasische Kreidekreis“ in der Szene Salzburg.