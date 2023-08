Neuer Telfer Theaterpreis „Ruth“: In Bronze gegossene Dankbarkeit

Telfs – Zum Abschluss der Tiroler Volksschauspiele wird am Samstag, 19. August, im Telfer Rathaussaal erstmals der neue Theaterpreis „Ruth“ vergeben. Gewürdigt sollen damit künftig Persönlichkeiten werden, die sich um das Volkstheater in Tirol und die Volksschauspiele in Telfs verdient gemacht haben. „Wir wollen uns vor Menschen verneigen, die scheinbar Unmögliches möglich gemacht haben und denen wir zu großer Dankbarkeit verpflichtet sind“, erklärt Gregor Bloéb, der die Volksschauspiele seit heuer leitet. Erinnert soll mit der neuen Auszeichnung auch an die legendäre Schauspielerin und Regisseurin Ruth Drexel werden, die die Volksschauspiele 1981 mitgegründet hat und dem Festival lange als Obfrau vorstand.