Opel glänzt mit neuer Experimental-Studie

Wien – Auf der IAA Mobility in München will Opel zwischen 5. und 10. September die Publikumsreaktionen auf das neueste Marken-Showcar testen. In der bayerischen Millionenstadt zeigt die Blitzmarke den Experimental, einen futuristischen Crossover mit coupéhaft anmutender Dachlinie und kraftvollem Heckabschluss. Dazu kommen eine markante Bügelfalte auf der Motorhaube, prägnante Kotflügel und Seitenschweller.