Kuriose Tierrettung in Kärnten: Rehbock steckte in Brückengeländer fest

Kühnsdorf – Ein Rehbock ist am Freitag in der Kärntner Gemeinde Kühnsdorf (Bezirk Völkermarkt) in einem Brückengeländer entlang der Seeberg Straße (B82) stecken geblieben. Das Tier hatte Haupt und Vorderläufe durch die vertikalen Stahlstäbe gezwängt und konnte weder vor noch zurück, berichtete die Polizei.