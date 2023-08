Spenden-Aktion mit alten Wanderweg-Tafeln brachte 5.465 Euro für „Tirol hilft“

Mit der Vergabe von rund 220 Wegweisern kamen 5.465 Euro in die Spendenkasse. Das Netzwerk Tirol hilft unterstützt damit Tirolerinnen und Tiroler in Notlagen.

Das gesammelte Geld wird Tirolerinnen und Tirolern in finanzieller Notlage zugute kommen. „Diese Spendenaktion hat wieder einmal gezeigt, wie groß der Zusammenhalt in Tirol ist. Die Tirolerinnen und Tiroler helfen immer gerne und greifen sich gegenseitig unter die Arme. Es freut mich, dass wir nun weitere 5.465 Euro für das Netzwerk zur Verfügung haben und damit wieder viele Menschen unterstützen können“, kommentierte LH a. D. Günther Platter die Aktion in einer Aussendung des Landes am Samstag.

Zur Verfügung gestellt wurden die Schilder auf Initiative von Vizebürgermeister Johannes Anzengruber von der Stadt Innsbruck: „Die Tafeln sind äußerst beliebt und ein perfektes Geschenk oder Dekoelement für die Wohnung – ich wollte sie daher unbedingt einem guten Zweck zuführen und vor der Entsorgung bewahren, zumal dies eine einzigartige Gelegenheit für Wanderliebhaberinnen und -liebhaber war. So haben nun alle etwas davon: Die neuen Besitzerinnen und Besitzer auf der einen und viele Menschen in Tirol, die unverschuldet in finanzielle Not geraten sind, auf der anderen Seite“, so Vizebürgermeister Anzengruber. (TT.com)