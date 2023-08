Kalte Progression: AK und ÖGB wollen Wenigverdiener und Familien entlasten

Einmal mehr bekräftigten AK und ÖGB in einer Aussendung außerdem den Wunsch nach einer Reform der Pendlerpauschale. Diese solle von einem Frei- in einen Absetzbetrag umgewandelt werden, auch solle es einen Ökobonus für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel geben. Ebenfalls auf der Forderungsliste finden sich etwa eine Valorisierung der Werbungskostenpauschale, eine Erhöhung der Homeoffice-Pauschale und ein Plus beim Freibetrag für Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge.