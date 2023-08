Auto am Chiemsee verloren: Urlauber-Paar bittet Polizei um Hilfe bei der Suche

Mit einem durchaus kuriosen Vorfall sah sich die Polizei aus Grassau am Freitagmittag konfrontiert, als sich ein Urlauber-Paar meldete und mitteilte, ihr Auto verloren zu haben. Das Ganze mündete in einer Suchaktion mit anschließender Fahndung.

Chiemsee – So etwas kommt bei der Polizei in Grassau auch nicht alle Tage vor: Am Freitag meldete sich ein Paar aus Passau bei den Beamten. Die beiden konnten einfach ihr Auto nicht mehr finden. Stundenlang hatten die Urlauber gesucht, aber wo ihr Wagen abgestellt war, wollte ihnen einfach nicht mehr einfallen. Das berichtet rosenheim24.de.