Zweier-Seilschaft saß am Großglockner fest: Von Hubschrauber geborgen

Kals am Großglockner – Die geplante Hochtour am Großglockner endete für eine Zweierseilschaft am Freitag in einem Notruf. Eine 38-jährige Ungarin kletterte mit einem 47-Jährigen Ungarn über den Stüdlgrat im dritten Schwierigkeitsgrad, als sie auf 3500 Metern Seehöhe nicht mehr weiterkamen.