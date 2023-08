Raiders-Duo schlug beim Debüt gleich voll ein

Die Swarco Raiders Tirol feierten am Samstag in der European League of Football einen 24:14-Erfolg gegen die Helvetia Guards.

Innsbruck –Alles, was neu war, war am Ende bei den Swarco Raiders Tirol auch gut: Lange musste das Innsbrucker Team am Samstag in der European League of Football (EFL) um den siebenten Sieg im neunten Spiel zittern. Doch dann sorgten ausgerechnet die beiden Herren für die Entscheidung, die das neue Heil bringen sollen.